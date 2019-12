La svolta di Iachini. Il piano per rilanciare la Fiorentina, intensità e duro lavoro

Come riportato da Repubblica, ieri si è svolta la prima seduta di allenamento allo Stadio Artemio Franchi. Iachini è già al lavoro, ed insieme al suo staff sta programmando il rilancio della Fiorentina. Rilancio che inevitabilmente passerà attraverso alcuni punti cardine.

Il primo è sicuramente un focus su Federico Chiesa, il più talentuoso della rosa, che sta rendendo molto al di sotto delle sue potenzialità. Dopo aver recuperato dal problema alla caviglia, sarà fondamentale un suo maggiore apporto in fase offensiva. Per aiutarlo, il tecnico marchigiano cercherà di dare alla squadra un maggiore peso offensivo, occupando l’area di rigore con più uomini. Il lavoro mentale continuerà sui senatori Boateng e Badelj, in netta difficoltà. L’esperienza ed il loro carisma sono una parte integrante dello spogliatoio, ma il rendimento in campo è stato da bocciatura. Infine sarà effettuato un lavoro fisico supplementare per migliorare la condizione fisica generale della squadra. I prossimi mesi saranno molto impegnativi sul piano del consumo delle energie, campionato e Coppa Italia avranno la stessa priorità.