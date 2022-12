La storia di Amrabat: Juric e la caparbietà di Commisso. Adesso è Superman

Il Corriere dello Sport ripercorre la storia di Sofyan Amrabat, dal Verona di Juric fino all'esplosione con il Marocco. Il centrocampista stupì tutti con il Verona, tanto che Commisso volle a tutti i costi portarlo a Firenze. Ciò accadde per 20 milioni e con un secco "no" del giocatore al Napoli. A Firenze però, le cose cambiarono. Titolare con Iachini e Prandelli, il marocchino non riuscì a ricoprire il ruolo da regista e la sua difficoltà in campo aumentava sempre di più. Finché, con l'arrivo di Italiano e il gol decisivo a Spezia, le cose si ribaltarono nuovamente. Amrabat si prende in mano il centrocampo viola e rinasce completamente. Adesso è un signor giocatore che la Fiorentina vuole godersi fino in fondo.