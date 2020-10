Sulla questione Sarri questa mattina scrive anche La Stampa, quotidiano con sede a Torino e quindi vicino alla Juventus. Si riferisce che il club bianconero e il tecnico toscano stanno trattando la rescissione del contratto in scadenza il 30 giugno 2021 (stipendio da oltre 6 milioni di euro netti) e che ieri c’è stata un’importante accelerazione. Segno che l’ex allenatore juventino è pronto a tornare in pista in tempi rapidi, con le ipotesi Fiorentina e Roma a stuzzicarlo per la possibile ripartenza. La prima opzione sarebbe proprio quella viola, nella città e con la squadra da sempre nel cuore di Sarri e con un Beppe Iachini in bilico dopo gli ultimi risultati: secondo il quotidiano la partita con l’Udinese può diventare l’ultima spiaggia.