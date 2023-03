La spedizione dei 20: gli eroi viola che seguiranno la Fiorentina a Sivas

Forse la trasferta più complicata della Conference League della Fiorentina. A Sivas saranno poco più di venti i tifosi che sosterranno la squadra. ATF aveva organizzato un charter per andare in Turchia, ma le adesioni sono state davvero basse. Nonostante ciò, l'amore per la maglia non si batte e questi eroici tifosi sosterranno la Fiorentina anche in casa del Sivasspor. Lo riporta La Nazione.