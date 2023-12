La società viola, Italiano e un grande obiettivo: ottenere la rivincita a Roma

La Fiorentina in campo stasera per iniziare la strada verso la rivincita, ma il Parma proverà in tutti modi a fare il colpaccio

Stasera con il Parma per completare il tris di vittorie: la prima contro il Genk in Conference, la seconda in campionato con la Salernitana e oggi in Coppa Italia. Quella stessa coppa che l'anno scorso è stata persa soltanto in finale con l'Inter. La società viola ci crede molto e la voglia è quella di prendersi una rivincita. Contro il Parma non sarà una partita semplice ma Italiano farà molte rotazioni. I tanti impegni obbligano il tecnico viola a lasciare Nico Gonzalez a riposo ma Italiano non vuole scuse anzi dovranno essere le cosiddette "riserve" a trascinare la squadra. Sarà fondamentale l'approccio, così come lo è stato con la Salernitana, anche perché i ragazzi di Pecchia sono al comando della Serie B. Adesso ciò che conta è la continuità di risultati e stasera potrebbe arrivare la terza vittoria consecutiva. Lo riporta La Nazione