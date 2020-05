La Serie A in affanno, proseguono i tentativi. Tra domenica e lunedì le linee-guida

C’è scetticismo, è inutile negarlo. Fra domenica e lunedì la commissione medica della FIGC e il Comitato tecnico-scientifico del Governo si riuniranno per tracciare linee guida comuni a tutti gli sport, ma è una strada impervia da percorrere, soprattutto pensando alle trasferte, che presupporrebbero corridoi negativizzati che facciano passare 50-60 persone attraverso tutta Italia. Paradossale, in questo momento. Inoltre una nuova positività rallenterebbe, se non fermerebbe, in modo fatale tutta la macchina che si sta cercando con tanta fatica di rimettere in moto. Per questo il Ministro Spadafora è così scettico. Il rischio zero è un’utopia, si può solo ragionare sull’aumento dei pit-stop per i controlli. Ma la salita è sempre più scoscesa… Lo scrive la Gazzetta dello Sport.