La Serie A di notte non piace: e non mancano le lamentele

Che il calcio post pandemia sarebbe stato profondamente diverso da come lo conosciamo non ci sono mai stati dubbi. Ma che anche gli orari potessero dare vita a una vera e propria querelle forse non tutti lo avrebbero immaginato. Molte delle 124 partite in programma per concludere questo travagliato campionato, infatti, si disputeranno in notturna con finale a ridosso di mezzanotte: una scelta che va in direzione della volontà di preservare le squadre dal caldo del pomeriggio, ma anche per venire incontro alle televisioni, che con partite “spezzatino” hanno maggiori ascolti e introiti.

Ma i consumatori non ci stanno e il Corriere Dello Sport aggiunge un dato: i tifosi si sentono in rimessa e gli abbonati protestano. L’Unione Nazionale Consumatori parlano di decine di segnalazioni di utenti scontenti, che chiedono la revisione degli orari delle partite, magari inserendo uno slot alle 16.30 ed anticipando quello serale alle 21.00.

E INTANTO CONTINUA IL CONTENZIOSO SKY-LEGA