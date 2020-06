La salvezza della Fiorentina passa dalla difesa: mister Iachini si guarda alle spalle

Come riporta La Nazione, Iachini ha utilizzato le prime prove tattiche di squadra anche per limare le certezze che hanno permesso alla Fiorentina di cambiare passo. Tra queste, ci sono i movimenti della difesa, settore dal quale il tecnico vuole ripartire per centrare l’obiettivo salvezza già nelle prime settimane di luglio. E in effetti, numeri alla mano, l’operato dell’allenatore sul rendimento di Pezzella e compagni si è visto eccome dalla prima uscita del 2020 a Bologna al pari di Udine, in quanto il reparto difensivo ha subito 8 gol in 9 turni di campionato, pari ad una media di 0,88 reti a gara. Uno score più redditizio della gestione Montella, quando in 17 giornate la squadra viaggiava a una media di 1,65 gol ogni 90’. Bene anche i clean sheet di Dragowski: 4 con Iachini, 3 con Montella.