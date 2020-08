La Roma cerca il sostituto di Dzeko e sfida la Fiorentina su tre nomi

La Roma è a caccia del sostituto di Edin Dzeko, promesso sposo bianconero. E proprio per colmare la lacuna che lascerà il numero 9 bosniaco, il mercato si intreccia inevitabilmente con quello della Fiorentina (alla ricerca continua di un attaccante). Secondo quanto riportato da Tuttosport, i giallorossi starebbero pensando a Mario Mandzukic. L’ex Juventus ha la stessa età di Dzeko e un curriculum altrettanto importante, ma a differenza del “Cigno di Sarajevo” percepirebbe uno stipendio nettamente inferiore (4 milioni contro i 7 del bosniaco). Sempre secondo il quotidiano il bomber croato ha anche altre offerte (c’è la Fiorentina dell’amico Ribery in pressing) e la Roma ha anche altre idee (Milik in primis, ma anche Piatek, su cui c’è pure la stessa società viola). (LE SCHEDE DI TUTTI GLI OBIETTIVI DELLA FIORENTINA LE TROVI SU TUTTITALENTI.COM)

