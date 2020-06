La rivincita di Pezzella: un gol al Covid

Insieme a Paulo Dybala e a Morten Thorsby, German Pezzella è stato uno i giocatori andati in gol dopo aver contratto il Coronavirus. Sui due argentini e sul norvegese si concentra La Gazzetta dello Sport. Ecco cosa si legge:

Tre mesi dopo, Dybala, Pezzella e Thorsby sono tornati in copertina non più per l’esito di un tampone ma per quello che fanno di mestiere: giocare a pallone. I tre si sono sottoposti ad esami specifici come da protocollo Fmsi: test con sforzo massimale di valutazione polmonare, ecocardiogramma, esami del sangue, holter, spirometria, radiologia polmonare. “Controlli accurati hanno messo in campo persone sane – aggiunge Carlo Tranquilli, medico sportivo di grande esperienza che ha diretto l’Istituto di Medicina dello Sport – Si sono studiate tutte le conseguenze possibili, soprattutto dal punto di vista cardiaco e polmonare. Poi allo screening medico si è aggiunta la performance del calciatore, parliamo di persone che hanno risposte immunitarie importanti”. Pezzella è stato quello che ha sofferto di più. Lo ha raccontato lui stesso qualche settimana fa: «Ho avuto paura, mi chiedevo, domani potrò respirare?». Dybala ha dovuto combattere con una positività dura a morire, 46 giorni prima che il doppio tampone dicesse: è passata. Più breve il percorso di Thorsby, il calciatore «ecologista», che ha avvertito febbre, mal di testa e qualche dolore muscolare, ma è uscito prima dal tunnel. Il loro viaggio nella malattia è un simbolo di speranza.