La rivincita di Cutrone: adesso vuole sfatare il tabù trasferta

La Nazione si concentra su Patrick Cutrone, in gol contro il Verona. Ha sempre segnato al Franchi e ora vuole provare a sfatare il tabù trasferta. A Lecce serve una vittoria e l’ex Milan non intende perdere tempo. Coi tre punti significherebbe mettere definitivamente in un cassetto la paura di essere risucchiati nelle zone paludose della classifica, oltre che superare i 38 punti della passata stagione, l’ultima coi Della Valle in plancia di comando, iniziando a pianificare per tempo le strategie per il futuro ormai alle porte, a cominciare delle scelte sulla panchina della stagione che verrà.