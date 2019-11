Anche sul Corriere Fiorentino trova ampio spazio il caso Chiesa, e si torna ai giorni d’estate in cui la Fiorentina passò di mano dai Della Valle a Commisso. Secondo il quotidiano, proprio in quei giorni il padre Enrico e l’ex dg Corvino avevano trovato l’intesa con la Vecchia Signora: Demiral, Spinazzola più soldi per il passaggio del calciatore in bianconero. L’ok dei Della Valle non sarebbe stato automatico, ma poi con l’arrivo della proprietà americana la trattativa naufragò e il n° 25 è rimasto a Firenze, scontento e “prigioniero”.