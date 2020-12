La reazione è arrivata forte e chiara, ma non basta un super Ribery

“La svolta c’è stata ma ai viola non basta un super Ribery“: titola così Repubblica Firenze in riferimento all’1-1 tra Fiorentina e Sassuolo. Riportiamo una parte dell’analisi, l’articolo integrale nel quotidiano in edicola.

La reazione è arrivata, forte e chiara, dopo settimane di tensione e una crisi di prestazioni e di risultati che pareva senza fine. Stavolta la tanto attesa risposta della squadra, invocata più volte dal tecnico Cesare Prandelli, c’è stata. Eccome. Una Fiorentina che ancora deve trovare i giusti movimenti, l’ordine nelle due fasi, l’equilibrio necessario per non smarrirsi alla prima occasione ma che ribatte colpo su colpo al Sassuolo che viaggia nelle parti altissime della classifica e che fa di palleggio, fisicità e brillantezza del gioco le sue armi migliori. I fuochi d’artificio a sorpresa che appaiono dietro la curva Fiesole a inizio gara, sono l’espressione migliore di come la tifoseria in questo momento di distanziamento forzato possa farsi sentire (e vedere) in maniera concreta e originale. Anche Commisso, dagli States, si era fatto sentire negli spogliatoi prima dell’ingresso in campo per incitare la squadra arrivata alla sfida col Sassuolo dopo tre giorni di ritiro.