La provocazione: “No al restyling del Franchi? Abbattiamolo”

Sul Corriere Fiorentino si leggono le parole di Michele Pierguidi, presidente del Quartiere 2, in merito al futuro dello Stadio Franchi, che fra quattro o cinque anni non sarà più la casa della Fiorentina:

Un restyling del Franchi si può fare. Ho visto un progetto bellissimo, con le curve all’interno, che rispettano i voleri della Soprindendenza. Me lo auguro, e lo andrò a chiedere direttamente al soprintendente. Ma se così non fosse, noi non possiamo tenere uno stadio da 40.000 posti vecchio, perché è del 1931 e in cemento armato, nell’area di Campo di Marte e chiederò quindi che venga abbattuto e che qui venga fatto il nuovo parco della musica di Firenze.