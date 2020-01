La probabile formazione: Venuti in pole, confermati gli eroi di Napoli

La Gazzetta dello Sport comincia a schierare le probabili formazioni di Serie A: dando uno sguardo a quella della Fiorentina, troviamo confermatissimo Bart Dragowski in porta, protetto dal terzetto titolare Milenkovic-Pezzella-Caceres; nessuna novità a centrocampo, dove Pulgar sarà affiancato da Benassi e Castrovilli, con a destra Lirola e a sinistra Venuti, in vantaggio per sostituire lo squalificato Dalbert. Davanti Vlahovic dalla panchina, Chiesa e Cutrone hanno convinto insieme. Genoa con l’ex Behrami a centrocampo e il duo Pandev-Sanabria in attacco, formazione a specchio per Nicola, che potrà contare sul rientro di Criscito ma dovrà fare a meno di cassata per squalifica.

La probabile formazione: Dragowski, Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Benassi, Pulgar, Castrovilli, Venuti; Chiesa, Cutrone.