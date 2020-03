La probabile formazione della Fiorentina: un solo dubbio per Iachini

I quotidiani in edicola oggi sono tutti concordi nello stilare la formazione che scenderà in campo alle 18 per affrontare l’Udinese. In porta ci sarà come sempre Dragowski, e in difesa ci si attende il solito trio: Milenkovic, Pezzella e Caceres. Sulle fasce agiranno Lirola da un lato e Igor (in sostituzione dello squalificato Dalbert) dall’altro, mentre in mezzo al campo ci sarà Badelj al posto di Pulgar con Castrovilli e Duncan ai suoi fianchi. L’unico dubbio riguarda il reparto avanzato, ed è il solito: chi tra Cutrone e Vlahovic per affiancare Federico Chiesa? Secondo Stadio e La Nazione è in vantaggio il giovane serbo, mentre per Corriere Fiorentino, Gazzetta dello Sport e Repubblica parte avanti l’ex Milan.