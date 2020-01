La probabile formazione del Napoli: Di Lorenzo ancora al centro, Demme a gara in corso

Ospina in porta e non Meret: questa, in sostanza, l’unica novità nel Napoli di Gattuso, che davanti al nuovo titolare dovrebbe schierare ancora Di Lorenzo da centrale adattato al fianco di Manolas, viste le assenze di Koulibaly e Maksimovic; sulle corsie esterne agiranno Hysaj e Luperto (quest’ultimo intercambiabile con Di Lorenzo), mentre a centrocampo confermato il trio Allan, Ruiz e Zielinski, in attesa di vedere a partita in corso Lobotka e Demme. Davanti Lozano cerca spazio, ma dovrebbero esserci ancora Insigne, Milik e Callejon.

La probabile formazione: Ospina; Hysaj, Di Lorenzo, Manolas, Luperto; Ruiz, Allan, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne.