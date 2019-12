La probabile formazione: cambio modulo e un tridente inedito per Montella

Montella non farà turnover: in campo i migliori, al netto delle assenze, e allora i quotidiani disegnano tutti un 4-3-3 con Venuti a destra, Dalbert a sinistra e la coppia centrale formata, in assenza di capitan Pezzella, da Milenkovic e Caceres; la fascia sarà indossata da Badelj, che avrà ai suoi lati Pulgar e Castrovilli, mentre in avanti fiducia a Vlahovic con gli esterni Sottil e Ghezzal che avranno il non facile compito di non far rimpiangere Ribery e Chiesa.

Nessun ballottaggio in vista, anche date le condizioni non ottimali di Boateng e Pedro.

La probabile formazione: Dragowski; Venuti, Milenkovic, Caceres, Dalbert; Pulgar, Badelj, Castrovilli; Ghezzal, Vlahovic, Sottil.