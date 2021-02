La Primavera decimata affronta la Juventus: quante assenze, anche Aquilani

C’è la Juventus, e non è mai una partita come le altre. Oggi pomeriggio alle 17 la Fiorentina Primavera di Quinto (non di Aquilani, squalificato) dovrà affrontare i bianconeri con non poche assenze, dai lungodegenti Krastev e Dutu a Pierozzi e Agostinelli, che sono stati fermati dal Giudice Sportivo dopo la partita contro il Torino: diffidato e ammonito il primo, stangato con cinque giornate il secondo. Non ci sarà neanche il fuoriquota Montiel, che è rimasto con la Prima Squadra. In ogni caso, chi giocherà sarà concentrato sulla vittoria, come ha spiegato ieri il talentuoso Milani.