La prima doppietta in Serie A rilancia Vlahovic: a Verona ancora titolare?

L’unica nota positiva di Cagliari se l’è presa Dusan Vlahovic, che nonostante la prima doppietta in Serie A voglia di sorridere ne aveva poca al rientro a Firenze. In mezzo anche la delusione per la mancata convocazione in Under 21, che gli ha portato ad annullare tutti gli appuntamenti in agenda nei giorni successivi. Come scrive La Nazione, anche i numeri non sono del tutto scintillanti: due sole gare da titolare, 106 minuti totalizzati prima di Cagliari. Poco male, visto che il serbo ha già dimostrato di poter stare con i grandi ed è il primo millennial viola a realizzare una doppietta in Serie A. L’assenza di Pedro (via per gli impegni con l’Under 23 del Brasile) rilanciano le chances per una maglia da titolare a Verona: con il rientro di Ribery dalla squalifica l’ipotesi tridente con Chiesa non è del tutto peregrina.