La prima di Castrovilli? Oggi le convocazioni, lui e Orsolini le novità

Come scrive Alessandro Bocci sul Corriere della Sera, oggi pomeriggio si potrebbe certificare la presenza di Gaetano Castrovilli con la Nazionale azzurra per le prossime due gare. Il centrocampista classe ’97 potrebbe essere una delle due novità di Mancini (l’altra è Orsolini del Bologna), mentre non c’è spazio per Balotelli: SuperMario per ora non convince Mancini né dal punto di vista fisico, né da quello comportamentale.