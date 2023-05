La prima Coppa è andata, ma la Fiorentina ha un’altra chance: vietato mollare

La Viola ha un'altra occasione per alzare una coppa e la sensazione maggiore è che con alcune cose viste contro l'Inter, il West Ham possa essere affondato

La Nazione si sofferma sulla finale di Coppa Italia tra Fiorentina e Inter. La squadra di Italiano ne esce sconfitta, ma il 2 a 1 lascia molti spunti positivi su cui ripartire. La Viola ha un'altra occasione per alzare una coppa e la sensazione maggiore è che con alcune cose viste contro l'Inter, il West Ham possa essere affondato. Il gol a freddo, dopo solo 3 minuti, ha dimostrato l'organizzazione del gioco di Italiano. Poi, è vero, è arrivato il black out che ha acceso la forza dell’Inter, ma nel secondo tempo, nonostante lo svantaggio e un risultato complicato da riacciuffare, la squadra di Italiano ha saputo pressare, proporsi, attaccare, crederci. Adesso arriva una seconda chance e la Fiorentina non deve mollare.