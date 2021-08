La pillola tattica: gran lavoro delle mezzali, gol di Vlahovic e baricentro alto

Con Italiano cambia l'atteggiamento della Fiorentina: la breve analisi della Gazza

L'analisi de La Gazzetta dello Sport per quanto riguarda la Fiorentina che vedremo in questo campionato rivela una squadra dal baricentro molto più alto rispetto a quello a cui eravamo abituati: le mezzali Bonaventura e Castrovilli dovranno macinare chilometri e creare calcio, mentre Vlahovic, oltre ad essere il finalizzatore della manovra viola, dovrà anche creare spazi per gli inserimenti dei compagni e fare assist.