La parabola (discendente) di Callejon: il destino dipende dal nuovo tecnico

Josè Callejon deve scegliere e il suo destino dipenderà dalle idee del futuro allenatore: per lui si conclude una stagione orribile

Alzi la mano chi avrebbe pensato un anno fa di vedere José Callejon ai margini del progetto viola. 350 partite, 82 gol e 78 assist erano e sono numeri da top fatti registrare al Napoli, ma in viola sono rimasti solo un bel curriculum. Ne parla oggi il Corriere Dello Sport, sottolineando come alla Fiorentina lo spagnolo sia entrato in campo solo 21 volte (solo sette da titolare), con un misero gol e un assist e la miseria di 740 minuti. E ora? Che fare? Ci si chiede se il giocatore ha ancora il giusto spirito, ma molto dipenderà dal nuovo allenatore e dalle sue scelte. Da queste indicazioni potranno susseguirsi scenari nuovi: quest'anno il problema per Callejon è stato il modulo e lui ha accettato con professionalità i lunghi periodi in panchina, ma ora deve cominciare un nuovo percorso. Ma con le giuste premesse, ovviamente.