La notte di Pulgar: quanto scottava quel pallone

La Nazione si concentra su Pulgar, autore dell’1-1 contro il Milan su rigore. Iachini ha deciso di puntare sul cileno e su Duncan anche dopo l’espulsione di Dalbert. Dall’ex Bologna, di sicuro, ci sarebbe potuto aspettare di più e quel di più è arrivato in vista del fischio finale, quando a una manciata di minuti dal 90’ ha deciso di presentarsi sul dischetto e calciare in rete un pallone che scottava. Un pallone che avrebbe potuto _ come è stato _ risollevare la notte viola o, al contrario, spingerla in un tunnel ancora più scuro. Pulgar ha voluto rispettare il suo ruolo di ‘rigorista’, ha tolto la soddisfazione di calciare dal dischetto a Cutrone che chiedeva l’occasione dell’ex e agli altri viola (magari Chiesa, sicuramente Vlahovic) che erano pronti a prendersi la responsabilità di quel rigore pericoloso.