Italiano per la prima volta fa calcoli. Vlahovic carica extra per Piatek e Cabral

Stasera la semifinale di andata del trofeo italiano: attesa per il ritorno al Franchi del grande ex

Ieri però, per la prima volta da quando è a Firenze, Italiano si è mostrato disposto a fare qualche calcolo, anche perché la partita di stasera sarà solo il 50 per cento del lavoro da svolgere in questa semifinale di Coppa Italia. Occhio quindi al risultato più favorevole in vista del ritorno a Torino (21 aprile) che avrà un panorama diretto sulla finale da giocare a Roma l’11 maggio. Fiorentina dunque più calcolatrice ma il sospetto – avendo imparato un poco a decifrare Italiano – è che il tatticismo sia valido solo a parole: una volta in campo prenderà il sopravvento il timbro calcistico della Fiorentina, che l’allenatore ha spinto verso l’estremo. E la presenza in campo del grande ex sarà una motivazione in più per tutti i giocatori viola, in primis per Piatek e Cabral.