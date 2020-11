La moViola – Sbavature per Orsato: Castrovilli graziato, dubbi su Caceres-Pellegrini

Corriere dello Sport – 5 : Non benissimo Orsato: dirige con sufficienza (a volte passeggia per il campo), si fida – troppo – della sua nomea. Ok la valutazione sul rosso a Martínez Quarta (a martello sul polpaccio di Dzeko), non sul mancato doppio giallo a Castrovilli e sulla sbracciata di Bonaventura (tolti tutti e due da Iachini per evitare guai). Inoltre poteva starci il rigore per i contratto Caceres-Pellegrini nella ripresa.

Gazzetta dello Sport – 5.5: Sbavature per Orsato in Roma-Fiorentina. Prima dell’intervallo, Castrovilli già ammonito entra duro e in ritardo su Mkhitaryan, che aveva già scaricato palla. Il secondo giallo ci starebbe tutto, ma l’arbitro di Schio fischia solo fallo. Qualche dubbio al 52’ in area viola: Caceres rincorrendo Pellegrini lo tocca sulla gamba, Orsato fa correre e il Var dopo un rapido check conferma, ma il rigore non sarebbe stato uno scandalo. Giusto espellere Martinez Quarta nel finale con i tacchetti alti su Dzeko.

