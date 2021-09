La moviola: rigore netto su Bonaventura, ma l’arbitro non lo vede

Prova sufficiente per Ghersini

Accettabile la direzione di Ghersini (voto 6) che pure si perde un rigore che Pairetto (giustamente) gli fa rivedere al monitori. Così com'è attento l'arbitro di Genova a far proseguire sul contatto Martinez Quarta-Deolufeu.

Wallace da dietro colpisce con il ginocchio sinistro la gamba destra di Bonaventura che è in vantaggio di posizione e sta guardano il pallone. Ghersini non se ne accorge, Pairetto nel Var sì e chiama un OFR assolutamente opportuna: è un vhiaro ed evidente errore, il lieve contatto alto non c'entra.