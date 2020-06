La moviola: rigore indiscutibile, ok entrambi i gol annullati alla Fiorentina

Vi proponiamo la moviola di Fiorentina-Brescia 1-1 a cura de La Gazzetta dello Sport e del Corriere dello Sport:

Il rigore è indiscutibile, corretta la valutazione di un giallo a Caceres per il fallo su Dessena. L’espulsione arriverà poi con la seconda ammonizione, corretta, per l’entrata in ritardo su Torregrossa al 70’. Ok entrambi i gol annullati ai viola: prima fuorigioco netto di Vlahovic, poi la palla esce dal campo prima del cross di Chiesa.