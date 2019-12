La moviola: Piccinini e Calvarese shock, mancano due rigori al Lecce

Vi proponiamo la moviola di Fiorentina-Lecce 0-1 a cura del Corriere dello Sport e de La Gazzetta dello Sport:

CORRIERE DELLO SPORT – Pessima partita per l’arbitro Piccinini, inadeguato: non vede due rigori, il secondo più netto del primo. Peggio di lui ha fatto il Var, ed è stato visto che c’era Calvarese. Unica spiegazione (almeno sul secondo episodio) che fosse fuori area: regge poco.

Primo rigore: intervento di Caceres ai danni di Farias, il giocatore viola in scivolata non prende mail il pallone, solo l’avversario. Piccinini può non aver visto, immaginando un intervento sul pallone, ma il Var…

Secondo rigore: ancor più clamoroso il fallo di Dalbert su Shakhov (che Piccinini ha bellamente invertito, ma il giallorosso ha toccato in anticipo il pallone). Var silente, forse perché fuori area. Ma il piede di Dalbert (il punto più avanzato) è sulla linea, difficile possa avere la gamba flessa al contrario.

GAZZETTA DELLO SPORT – L’arbitro Piccinini sotto la lente d’ingrandimento per alcune decisioni che sfavoriscono il Lecce. Al 43′ Farias scappa in area, Caceres lo insegue e prende il piede del brasiliano atterrandolo vicino alla linea di fondo: anche il Var non interviene. Al 70′ Shakhov va sul cross di Babacar ma Dalbert blocca la sua avanzata atterrandolo irregolarmente sulla linea: altro rigore non dato e Var che non corregge. All’84’ il Lecce chiama un “mani” su Pulgar ma la palla prima tocca la sua gamba, poi rimbalza sul braccio.