La moViola: Mariani ok. Dubbi (ma pochi) sulla rete di Gosens, manca l’immediatezza

A seguire vi riportiamo la moviola di Atalanta-Fiorentina a cura dei due principali quotidiani sportivi a tiratura nazionale:

LA GAZZETTA DELLO SPORT – Per l’arbitro Mariani in Atalanta-Fiorentina lo snodo è il gol dell’1-0. Gosens penetra, un avversario in scivolata fa schizzare la palla prima sulla gamba destra del tedesco e poi sulla sua mano sinistra. Il movimento è naturale e trascorrono 6 secondi prima che il pallone torni da Gosens. In mezzo, infatti, c’è la giocata di Zapata che produce l’assist per il compagno. Non c’è l’immediatezza, bene non annullare. Il 2-0 bergamasco nasce da un fallo di Milenkovic su Zapata al limite dell’area: Mariani non estrae il giallo, ma ci poteva stare anche perché il difensore viola chiuderà impunito la partita nonostante altri tre falli discutibili. Regolare il 3-0 con Toloi tenuto in gioco da due giocatori della Fiorentina sulla linea di porta. Manca un giallo nel finale a Castrovilli.

IL CORRIERE DELLO SPORT – Nessun problema particolare per l’internazionale Maurizio Mariani alla quinta in Serie A stagionale. L’unica ombra è quella sul gol di Gosens. Chiude con soli 3 ammoniti ma ben 30 falli fischiati. Due dubbi grossi sulla prima rete nerazzurra: Gosens tocca la palla con il braccio sinistro nel rimpallo con Milinkovic. Se avesse segnato subito sarebbe stato annullato. Invece la sfera arriva a Zapata, che si fa largo con due spallate al limite, soprattutto quella su Venuti. Var: Giacomelli controlla (bene) che Biraghi colpisca con la coscia e non con il braccio. Non è rigore.