La MoViola: Mariani divide, tra errorini e controllo della gara

La Gazzetta dello Sport boccia il direttore di gara di ieri Mariani con un 5 in pagella: nessun errore grave, ma letture sbagliate e non chiare, riscattate solo parzialmente da una gestione sufficiente dei cartellini. Di avviso diametralmente opposto il Corriere dello Sport, che loda l’arbitraggio all’inglese (solo 19 falli fischiati) e la calma nel gestire le poche situazioni di polemica in area di rigore e non solo.