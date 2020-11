La moViola: il primo rigore ci può stare, inventato il secondo

Questa la moviola di Milan-Fiorentina, gara arbitrata da Abisso, a cura del Corriere dello Sport e de La Gazzetta dello Sport:

Corriere dello Sport

Abisso: voto 5

Non convince in pieno Abisso, ha qualcosa sempre di acerbo, spesso lascia anche la sensazione di fischiare con poca coerenza tecnica. E se il primo rigore, anche se argomentatile, ci sta, il secondo è un’invenzione e allora, per lo stesso principio, lo sarebbe di più l’intervento di Amrabat su Saelemaekers nella ripresa. I suoi numeri: 30 falli e 6 ammoniti.

RIGORE 1

Intervento in scivolata di Pezzella su Saelemaekers davanti a Dragowski, il contatto punito è quello fra il ginocchio del giocatore viola e il piede destro del rossonero che sta caricando per tirare, tiro che arriva comunque e da qui il dubbio. Abisso lo valuta punibile e tanto basta.

RIGORE 2

Inventato il secondo penalty: in rea Theo Hernandez e Caceres, cambiando repentinamente direzione, si mettono le mani addosso entrambi: Caceres con sinistro sulla spalla dell’avversario, Theo con entrambe le braccia, è quest’ultimo a lasciarsi cadere, Abisso abbocca.

VAR – MAZZOLENI 6

Su entrambi i rigori ha le mani legate dal protocollo: valutazione (una errata) dell’arbitro non opinabile.

Gazzetta dello Sport



Abisso: voto 5,5

Abisso si conferma frettoloso nel giudicare gli episodi in area di rigore. Corretta la valutazione del primo penalty, con annesso giallo a Pezzella. Discorso diverso per il secondo rigore concesso al Milan. Questa volta il fischietto di Palermo non convince. Caceres allarga il braccio dopo la sterzata di Hernandez, per ostacolare la corsa del francese, ma non c’è trattenuta. Il contatto pare davvero poco per la massima punizione. Il Var Mazzoleni in questo caso non può intervenire perchè non c’è un chiaro ed evidente errore.

Questa è la peggior Fiorentina degli ultimi 25 anni (peggio anche di quella del fallimento)