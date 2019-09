La moviola: giusta l’espulsione a Musacchio, poteva starci il rigore su Piatek

Vi proponiamo la moviola di Milan-Fiorentina 1-3 a cura de La Gazzetta dello Sport e del Corriere dello Sport:

LA GAZZETTA DELLO SPORT – Al 12′ Ribery semina il panica nell’area milanista, il suo tiro è ribattuto da Donnarumma, Chiesa si avventa sul pallone, Bennacer lo stende: rigore solare. Giacomelli non ha esitazioni. Al 28′ rete di Castrovilli, ma l’assistente Preti alza la bandierina In fuorigioco Chiesa che aveva servito il compagno dal fondo. Al 3-1 Piatek reclama un rigore: sul cross di Hernandez subisce la pressione di Caceres che con una mano lo spinge giù. Spinta non irresistibile, ma il rigore ci poteva stare. Al 49′ Pezzella sembra colpire la palla in anticipo su Piatek, ma Giacomelli vede il fallo e ammonisce il giocatore viola. Al 52′ Musacchio, che ha subìto un fallo non fischiato pochi istanti prima, entra in modo scomposto e, alzando la gamba sugli stinchi di Ribery. Giacomelli lo ammonisce, ma l’intervento, non particolarmente violento, ha tutte le caratteristiche del grave fallo di gioco: bene fa il Var Maresca a richiamare il collega della review. E’ da rosso. Al 69′ altro atterramento in area di Bennacer, stavolta su Castrovilli: non ci sono dubbi, anche questo è calcio di rigore.

CORRIERE DELLO SPORT – Voti positivi per Giacomelli e per il Var, che meritano 7. Il fischietto triestino vede bene in occasione dei rigori e il collega al monitor lo consiglia bene in occasione del rosso a Musacchio. Resta un unico dubbio, quello relativo all’abbraccio di Caceres su Piatek in area di rigore viola.