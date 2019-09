La mossa di Commisso: futuro in viola per Chiesa

“Su Chiesa ho progetti a lungo termine, non solo di un anno“. Così Commisso nella conferenza stampa di fine mercato. Un futuro, quello di Federico che si spingerà ben oltre il 2020, quando, per qualcuno il domani in viola di Chiesa sarebbe potuto tornare in discussione.

Punto primo: il giocatore – scrive La Nazione – ha in tasca un contratto molto lungo (2022) e questo ne mantiene la quotazione del cartellino molto elevata. Punto secondo: Chiesa deve vivere la stagione appena iniziata non come l’ultima con la maglia viola, ma come quella giusta per riportare in alto la Fiorentina e – a livello personale – tenersi stretto il ruolo di titolare nella Nazionale che affronterà l’Europeo. Punto terzo: è probabile (ma in una fase più avanzata della stagione in corso), che la società gli proponga e punti su un prolungamento del contratto per sottolineare il discorso rilanciato tre giorni fa da Commisso sul futuro del giocatore (a Firenze).

