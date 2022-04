La moglie di Iervolino e la vittoria sulla Fiorentina: “Mi commuovo ancora”

Chiara Giugliano era presente domenica all'Arechi mentre il patron era a casa influenzato

"Mi sto ancora commuovendo. Io non potevo credere che ci fosse qualcosa che mi facesse emozionare oltre ai miei figli. Avevo gli occhi pervasi dalle lacrime e da una gioia inaspettata che mi ha riempito il cuore. Finalmente è arrivata la vittoria in casa che aspettavamo da 4 mesi. Ed é arrivata in un momento fantastico. I tifosi sono magici. Salerno è una città con un calore incredibile per la sua squadra" ha detto Chiara Giugliano.