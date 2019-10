Forse sarà l’effetto Ribery, il grande vecchio che sbarca in serie A non per fare pensione dorata ma per insegnare calcio ed eccitare Firenze. Forse sarà che quando rispunta una fidanzata dei bei tempi andati, di quando eravamo giovani e tutto sembrava funzionare, si riscopre la scintilla capace di riaccendere certi fuochi. Ecco, Zlatan Ibrahimovic è come la fidanzata d’Italia, tutti lo vogliono per quanto l’età più che fra le miss lo sposti nella categoria delle milf, delle tardone. Ma che tardone. E allora – scrive Libero – visto che la Fiorentina con Ribery pare aver preso un asso, adesso prova a tentare lo svedese e pescare il jolly…