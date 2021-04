La logica porta ad Eysseric: la corsa a tre va verso il rush finale

Mister Iachini ha provato principalmente Eysseric alle spalle di Vlahovic, ma ancora non si ha la certezza assoluta su chi affiancherà Vlahovic in assenza di Ribery. La Nazione evidenzia la voglia di aumentare la densità in mezzo al campo e tra le linee, e in questo senso la scelta più logica rimane il numero 92, ma questo vorrebbe dire isolare molto Vlahovic davanti. Le alternative sono Kouamé e Callejon; proprio lo spagnolo è stato fortemente voluto da Iachini, che però per farlo giocare dovrebbe varare un 4-4-1-1 sacrificando uno tra Castrovilli e Bonaventura. Vale la pena, infine, rischiare subito un attacco a due con Kouamé? Per il quotidiano, vedremo Eysseric dall’inizio.