La logica della rotazione: arriva la Conference League e si scalda Jovic

Le ultime prestazioni di Cabral l'hanno messo un po' in ombra, ma contro il Milan ha dimostrato di poter dire la sua in questa Fiorentina. Come sottolinea la Nazione, giovedì arriverà l'ora di Luka Jovic. Un po', Italiano segue una logica di rotazione, ma non solo. Il serbo ha un ottimo bottino in Conference League e contro il Sivasporr potrebbe essere decisivo. Avere due attaccanti in forma non è da tutti e il loro rapporto è sempre più solido e genuino, entrambi contenti delle fortune dell'altro. Dopo la rinascita di Cabral, la Fiorentina è pronta a dare a spazio a Luka Jovic.