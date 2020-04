La Lega si rivolge a Conte: si teme un nuovo rinvio degli allenamenti

La Gazzetta dello Sport si concentra sul disagio della Lega Calcio nei confronti del nuovo decreto ministeriale, che ha aperto agli allenamenti per sport individuali ma non per quelli di squadra, i quali riapriranno presumibilmente il 18, ma non c’è nulla di ufficiale o di nero su bianco. I club temono un nuovo rinvio una volta vicini alla fatidica data del 18 maggio, quindi vorrebbero interloquire direttamente col Premier Conte piuttosto che con il Ministro Spadafora. Le principali questioni: quali modalità per riprendere? Gli allenamenti andranno effettuati in solitaria o a piccoli gruppi? E in quest’ultimo caso, perché non da subito, visto l’impegno delle squadre a garantire le distanze di sicurezza? Riprendere ad allenarsi per poi non giocare sarebbe un danno ancora più grande.