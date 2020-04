La Lega protesta: calciatori discriminati dal nuovo decreto. Le motivazioni

La Gazzetta dello Sport dà spazio alle rimostranze della Lega Calcio, che non approva la disparità di trattamento per gli sportivi: in sostanza, se per esempio i nuotatori possono svolgere il proprio lavoro in piscina, per quale motivo i calciatori non potrebbero fare lo stesso nelle strutture al chiuso, individualmente o a piccoli gruppi? L’ipotesi della divisione sarebbe servita per arrivare al 18 pronti a sperimentare un ritorno alla parte tattica, e invece a quanto sembra ci saranno due settimane in meno. Questo è un punto che verrà sicuramente chiarito nelle prossime ore dal Comitato tecnico-scientifico (il protocollo deve ancora essere approvato, oggi una riunione con il ministro dello Sport Spadafora). Questo possibile ritardo nell’inizio degli allenamenti comporterebbe un ritardo anche nella ripresa del campionato, che rischia di essere posticipata al 13-14 giugno, con solo un mese e mezzo per disputare dodici turni più altre sei partite del tredicesimo. Il termine ultimo per comunicare eventuali modifiche al format è il 25 maggio.