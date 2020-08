La Juve torna su Chiesa, prima scelta per Pirlo. E la posizione della Fiorentina è cambiata

Secondo quanto riporta l’edizione odierna di Tuttosport, la Juventus è pronta a tornare su Federico Chiesa. La prima pagina del quotidiano sportivo (FOTO) è dedicata proprio a questa notizia. Per sviluppare il gioco del neo tecnico Andrea Pirlo servono esterni e il primo nome della lista sarebbe quello del numero 25 viola. La Juve pensa ad una trattativa che coinvolga anche altri giocatori (alla Fiorentina piace Pellegrini e c’è sempre il sogno Higuain) per provare a concretizzare un trasferimento che già un anno fa era molto vicino alla fumata bianca, ma prima è necessario sistemare Douglas Costa, nel mirino del Manchester United. La posizione della società gigliata su Chiesa è cambiata (non chiede più solo 60-70 milioni cash), si lavora ad una nuova formula.