La Juve punta sui talenti azzurri: Zaniolo può escludere Chiesa

Che Federico Chiesa sia costantemente nei pensieri di Paratici e della Juve fresca di scudetto non è certo un mistero. La scorsa estate i bianconeri sono stati molto vicini all’acquisto del talento viola prima della brusca frenata del neo patron Commisso, ma 365 giorni dopo la situazione come si è evoluta?

Tuttosport prova a tirare le somme dell’affare: i bianconeri da tempo sono intenzionati a puntare su giovani talenti, possibilmente azzurri. Il presidente viola non si schioda dai 70 milioni per cedere il suo numero 25 (nonostante una certa svalutazione del ragazzo), ma con le giuste contropartite e una buona base l’operazione potrebbe essere ancora decisamente in piedi.

Tuttavia, c’è anche il nome di Zaniolo (ex viola) molto forte nelle mire del club torinese e la sensazione è che uno escluda l’altro: l’operazione con la Roma appare leggermente meno complicata per l’ottimo rapporto fra Paratici e Fienga ma anche perché i giallorossi si trovano a dover realizzare plus-valenze importanti data la situazione societaria.