La Juve ha scelto Vlahovic, la Fiorentina preferisce la Premier: il punto

La scelta della Juve è chiara: non riscattare Morata dall'Atletico e puntare dritto su Dusan Vlahovic

La Juve ha scelto, Dusan Vlahovic è il centravanti ideale del domani per le qualità mostrate nella scorsa stagione e confermate in quella in corso, per età e ingaggio - di appena 800 mila euro - ampiamente moltiplicabile restando nei parametri bianconeri. Come scrive Tuttosport, domani all'Allianz Stadium ci sarà la sfida tra il serbo e Morata, che in ogni caso difficilmente potrà far tornare la Juventus sui propri passi. Lo spagnolo infatti, non ha mai superato quota 20 gol in stagione, mentre Dusan è già pronto a ripetersi dopo i 21 dell'anno scorso.