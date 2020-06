La grande tentazione: Iachini pensa al tridenye Ribery-Vlahovic-Chiesa

La grande tentazione. Quasi sette mesi dopo il terribile infortunio a una caviglia, la Fiorentina – scrive La Gazzetta dello Sport – ritrova Ribery. Con Iachini che sta pensando di far partire il fuoriclasse francese addirittura dal primo minuto insieme a Chiesa e Vlahovic. Una viola a trazione anteriore, considerando anche la mediana con Castrovilli, per partire subito forte e dare una sistemata alla classifica. Non potranno esserci per ovvi motivi i tifosi al Franchi. Ma la voglia di rivedere FR7 in campo non cala di un millimetro.

Che il recupero clinico di Ribery fosse completato lo si era ormai capito. Immaginare l’ex Bayern subito in campo però, sembrava quantomeno azzardato. Gli ultimi allenamenti hanno invece raccontato che Iachini sta pensando davvero di gettare il nuovo idolo viola immediatamente nella mischia. Ribery è fuori dallo scorso 30 novembre a causa dell’infortunio subìto contro il Lecce che lo ha costretto all’intervento chirurgico. La sua stagione fino ad ora ha raccontato di undici presenze (nove delle quali da titolare) e due reti. Gioielli messi a segno in trasferta contro Atalanta e Milan. Come e quanto il francese potrà incidere sul resto del campionato, sarà uno dei motivi di maggior interesse del pianeta viola. Le prime risposte potrebbero arrivare subito.