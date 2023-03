La fortuna aiuta gli audaci: Italiano e la mentalità della sua Fiorentina

Il Corriere Fiorentino si sofferma sul sorteggio di Conference League. Dopo il Twente e il Braga, squadre che la Fiorentina ha eliminato con forza e senza paura, arrivano i polacchi del Lech Poznan. Squadra tosta, ma non impossibile da battere anzi. La Viola dovrà scendere in campo con la giusta mentalità e con quel coraggio che Italiano ha piantato nell'animo dei giocatori viola. La Fiorentina cerca un trofeo e per trovarlo dovrà passare dalla Polonia, ma il futuro viola è pronto a riempirsi di stelle.