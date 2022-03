La Fiorentina vuole tornare a sognare in grande: Firenze è carica

Firenze ha voglia di tornare grande e farà di tutto per sostenere la squadra nella sfida di questa sera al Franchi

La Fiorentina affronterà questa sera la Juventus nella semifinale d'andata di Coppa Italia alle ore 21:00. Coraggio, lucidità, cinismo e maturità. Queste le parole usate da Italiano per descrivere il tipo di partita che i suoi dovranno svolgere oggi. Come scrive La Repubblica, il primo atto di una sfida che potrebbe aprire le porte ad una finale. Un trofeo che a Firenze manca da fin troppo tempo (21 anni) e che ridarebbe l'accesso automatico all'Europa League, competizione che i viola non giocano da ormai cinque anni. Quella volta con la maglia della Fiorentina erano presenti giocatori come Chiesa e Bernardeschi.