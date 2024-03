La Fiorentina va avanti, ma il momento altalenante non è ancora finito

"Con Campo di Marte blindato da due giorni e sugli spalti tanti tifosi quanti se ne possono vedere durante un allenamento settimanale a porte aperte (ma non sarebbe stato meglio allora giocare a porte chiuse?), la Fiorentina conquista non senza qualche brivido di troppo il diritto a partecipare ai sorteggi per i quarti di finale della Conference. Un trofeo nel quale i viola continuano giustamente a fare la parte del leone ma che ancora una volta ha dimostrato di viaggiare su livelli nemmeno paragonabili al campionato e alle due coppe maggiori. Ma una coppa è una coppa e con questo mantra ineccepibile la Fiorentina prosegue per il secondo anno consecutivo la sua corsa (o sarebbe meglio dire passeggiata veloce) verso il vertice alto di un tabellone che però da oggi in poi potrebbe vedere aumentato il livello di difficoltà. Molto dipenderà dal sorteggio perché club ancora abbordabili non mancano, ma come è ovvio si assottiglia sempre di più la possibilità di schivare un avversario più coriaceo e blasonato di quelli incontrati fino ad oggi. L’ultimo ieri, il Maccabi, ha però rischiato di rovinare la festa ai viola e, vale la pena sottolinearlo, fra andata e ritorno ha comunque segnato 4 gol alla squadra di Italiano. Decisamente troppi se si guarda il divario tecnico (e di monte ingaggi) fra le due squadre, a dimostrazione che il momento altalenante della Fiorentina non si è del tutto esaurito".