La Fiorentina di nuovo al Franchi, questa volta con Ribery: bentornato monsieur

L’ultima partita giocata al Franchi dalla Fiorentina risale esattamente a 4 mesi fa: era il 22 febbraio, quella sera arrivò il Milan dell’ex Pioli,la sfida finì 1-1, alla rete di un altro ex viola quale Rebic rispose a pochi minuti dalla fine Pulgar su rigore conquistato da Cutrone, ex al veleno, in un’azione assai contestata da tutto il clan rossonero. Da allora – scrive Il Tirreno – i viola hanno disputato una sola altra gara, la trasferta di Udine conclusa 0-0 dentro uno stadio già vuoto. Stasera si ricomincia e la Fiorentina ritrova Ribèry dopo 7 mesi: il francese è tra i convocati e già questo fa sorridere il popolo viola.

In attesa che la squadra conquisti subito i tre punti per chiudere quanto prima la pratica-salvezza e magari aiutando l’allenatore nella riconferma. Arriva a Firenze il Brescia ultimo in classifica, non c’è Balotelli ormai messo ai margini ma ci sarà il gioiello Tonali sul quale già l’estate scorsa mise gli occhi Commisso salvo vedersi respingere l’offerta di 50 milioni.Al di là dell’avversario però conterà per il patron (che trepiderà dagli Stati Uniti) solo la prestazione e il risultato della propria squadra.