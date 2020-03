La Fiorentina studia il da farsi, tra donazioni e agenda da ridefinire

Il Corriere dello Sport-Stadio in edicola oggi fa il punto sulla reazione di tutte le squadre allo stop forzato. Quanto alla Fiorentina, scrive che gli allenamenti procedono per adesso come se domenica fosse regolarmente in programma la partita contro il Brescia. Oggi a pranzo la squadra si troverà al Centro Sportivo, quindi lavoro tra campo e palestra in attesa di notizie dal Consiglio Federale. Solo allora sarà possibile organizzarsi al meglio. Intanto Commisso sta studiando donazioni a sostegno della ricerca.